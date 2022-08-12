На сегодня, 12 августа, в Саратовской области еще 137 человек за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 258 051 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 972 человека, за сутки — 65. В стационарах остаются 65 человек, на амбулаторном лечении еще 1013. Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 10;

- 7-14 лет — 7;

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 15;

- 30-49 лет — 32;

- 50-64 лет — 30;

- 65 и старше — 41.

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