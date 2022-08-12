На сегодня, 12 августа, в Саратовской области еще 137 человек за сутки заразились коронавирусом. Всего в регионе обнаружено 258 051 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 972 человека, за сутки — 65. В стационарах остаются 65 человек, на амбулаторном лечении еще 1013. Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 10;
- 7-14 лет — 7;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 15;
- 30-49 лет — 32;
- 50-64 лет — 30;
- 65 и старше — 41.
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