фото: ГИБДД
В Балашовском районе перевернулась иномарка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД,
Вчера, 11 августа на 246 километре автодороги Пенза-Балашов-Михайловка в Балашовском районе произошла авария. 35-летний водитель Mazda-130 не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.
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