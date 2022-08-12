фото: ГИБДД

В Балашовском районе перевернулась иномарка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД,

Вчера, 11 августа на 246 километре автодороги Пенза-Балашов-Михайловка в Балашовском районе произошла авария. 35-летний водитель Mazda-130 не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

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