Под Ртищево грузовик слетел с дороги и разбился об столб

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 11 августа, в Ртищевском районе Саратовской области грузовик слетел с дороги и разбился, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 17:00 на 122 км автодороги Пенза-Балашов-Михайловка. 29-летний молодой человек на грузовике ISUZU не справился с управлением и вылетел в кювет, а затем врезался в световой столб.

В результате ДТП водитель с травмами доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение.

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