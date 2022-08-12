Фото: eparhia-saratov.ru

В Саратове более 28 тысяч человек поклонились мощам Сергия Радонежского, об этом сообщает Саратовская епархия.

Напомним, мощи привезли в Саратов 9 августа, а вечером 11 августа завершилось их двухдневное пребывание в регионе. Ковчег находился в Покровском соборе областного центра.

Доступ к ковчегу был открыт круглосуточно, каждые полтора часа проходили молебны с акафистом. Было совершено четыре Божественные литургии. Всего, по подсчетам епархии, поклониться мощам пришли более 28 тысяч человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.