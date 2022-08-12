Сегодня, 12 августа, в Саратове продлили отключение воды в Заводском районе. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонтные работы проходят на водопроводе по адресу проспект Энтузиастов, 33а. На время их проведения прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам: проспект Энтузиастов, 23, 31, 33 (в том числе с литерами); Кавказский пр., 19, 20, 22; Пономарева, 10/15, 12, 14.

Восстановить холодное водоснабжение коммунальщики обещали к 15:00. Напомним, вчера по этим адресам уже отключали воду.

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