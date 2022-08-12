Погода в Саратове в пятницу будет ясная. Сегодня, 12 августа, синоптики регионального гидрометцентра не обещают дождя.

Температура в Саратове колеблется от +19 с утра до +31 в разгар дня. На небе лишь едва заметные облака. Северо-восточный ветер дует со скоростью до 9 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует северо-восточный, со скоростью 5...10 м/с, во второй половине дня ожидается шквалистое усиление6: порывы до 14 м/с. Температура утром будет от 15 до 20 градусов, а в разгар дня от 32 до 37 градусов.

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