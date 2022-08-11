В Саратове горит двухэтажный дом в Кировском районе

Фото: Архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сегодня вечером, 11 августа, в Саратове загорелся двухэтажный дом в Кировском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Возгорание было замечено в 19.23 на ул. 1-я Песочная. Горел частный двухэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
На тушение выезжали три пожарных расчета. Пострадавших не было. Причина пожара выясняется, на месте еще работают пожарные, проливают.
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