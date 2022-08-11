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Общество11 августа 2022 18:02

В центре Саратова ливень уносил автомобили

Наталия Калинина
Тонущие автомобиле в Саратове

Тонущие автомобиле в Саратове

В Саратове ливень уносил автомобили. Сегодня,11 августа, горожане продолжают делится свидетельствами последствий непогоды.

Ливень уносил автомобили на центральной улице Саратова. На представленных корреспондентом КП-Саратов кадрах видно, что возле Липок водители едва справлялись с мощными потоками воды. Некоторые автомобили застревали среди глубоких луж.

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Напомним, ранее горожане рассказали о потопе возле СГАУ и поваленных в Городском парке деревьях.

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