В центре Саратова ливень уносил автомобили

Тонущие автомобиле в Саратове
В Саратове ливень уносил автомобили. Сегодня,11 августа, горожане продолжают делится свидетельствами последствий непогоды.
Ливень уносил автомобили на центральной улице Саратова. На представленных корреспондентом КП-Саратов кадрах видно, что возле Липок водители едва справлялись с мощными потоками воды. Некоторые автомобили застревали среди глубоких луж.
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Напомним, ранее горожане рассказали о потопе возле СГАУ и поваленных в Городском парке деревьях.
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