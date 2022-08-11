Саратовцы сообщили о лесном пожаре в Калининском районе

Кадр ЧП Саратов ⚡️ Прямой эфир
Сегодня вечером, 11 августа, пока весь Саратов тонул, очевидцы сообщили о лесном пожаре в Калининском районе.
Видео опубликовано в Телеграм-канале ЧП-Саратов. На представленных кадрах видно, как на внушительной площади за городом горит трава или лесной массив.
Очевидец утверждает, что кадры сделаны в Калининском районе, возле села Гусевка.
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