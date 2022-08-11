Жилые здания чудом уцелели: в Новоузенском районе произошел крупный пожар

Сегодня вечером, 11 августа, в Новоузенском районе Саратовской области загорелись три дома, о чем сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар был зафиксирован в 18.15 в селе Пограничное. Горели три нежилых дома и надворные постройки. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Была угроза перехода огня на жилые дома на двух улицах. Пострадавших нет, обстоятельства уточняются.

На место прибыли два пожарных расчета из Новоузенска, областные пожарные села Куриловка и поселка Основной, а также представители администрации и ДПК. В 20.08 пожар был локализован, а в 21.00 удалось справиться с открытым горением. Пожарные продолжают оставаться на месте до полной ликвидации.

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