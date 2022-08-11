Непогода в Саратове Фото: Савва Чуйченко

Глава Саратова поручил устранить последствия урагана, который прошел сегодня, 11 августа, в городе.

- В Саратове местами прошел сильный ливень, в некоторых районах случился град и сильный ветер. Были случаи падения деревьев, потопов и перебоев в движении транспорта. Информация уточняется. Коммунальные службы отработают каждый проблемный адрес, - заявил мэр.

Обо всех негативных последствиях непогоды можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 659-659.

Напомним, ранее в Городском парке Саратова сильный ветер повалил дубы.

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