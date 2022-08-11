Страшная авария в Энгельсе: пострадали две женщины и двое детей

ЧП в Энгельсском раойне
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 11 августа, в Энгельсе двое детей и две женщины пострадали в аварии, об этом сообщает региональный облспас.
Сообщение о ЧП поступило в 17:30 в службу спасения Саратовской области. Авария случилась возле поселка Прибрежный. Столкнулись автомобили Daewoo и Hyundai.
В результате ДТП пострадали две женщины и двое детей. Специалистам пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы вытащить их из машины. Пострадавших передали медикам. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.