Сегодня, 11 августа, в Саратове отключили воду на трех улицах, об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонтные работы ведутся на водопроводе возле дома по адресу проспект Энтузиастов, 33а. На время проведения работы прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц: пр. Энтузиастов, 23, 31, 33 (в том числе с литерами); Кавказский проезд, 19, 20, 22; Пономарева, 10/15, 12, 14.

Восстановить водоснабжение обещают к 20:00.

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