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Общество11 августа 2022 12:19

Врачи первой саратовской горбольницы приняли роды у пациентки с флегмонозным аппендицитом

Операция прошла успешно, ребенок родился здоровым
Евгений Бадиков
первая горбольница Саратова

первая горбольница Саратова

Врачи первой саратовской горбольницы приняли роды у пациентки с флегмонозным аппендицитом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Сегодня ночью, 11 августа, в хирургическое отделение Саратовской городской клинической больницы №1 им.Ю.Я. Гордеева поступила женщина на 36 неделе беременности с острыми болями в животе.

После проведенного консилиума с участием врачей – хирургов, врачей гинекологов и акушеров был диагностирован флегмонозный аппендицит, требующий срочного хирургического вмешательство.

Без оказания своевременной медицинской помощи, воспалившийся аппендикс может разорваться, спровоцировав появление тяжелых осложнений, которые несут реальную опасность жизни больного.

Учитывая сложившуюся ситуацию и медицинские показания было решено выполнить одновременно родоразрешение путем кесарева сечения и выполнения аппендэктомии и дренирования брюшной полости. Операция выполнена успешно, родился здоровый мальчик весом 3020 граммов.

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