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Общество11 августа 2022 12:07

Бусаргин: в Пугачеве к 1 сентября отремонтируют дворы

Наталия Калинина
Роман Бусаргин в Пугачеве

Роман Бусаргин в Пугачеве

В Пугачеве к 1 сентября отремонтируют дворы. Об этом сегодня, 11 августа, в своем Телеграм-канале пишет Роман Бусаргин.

- Благоустроят дворы у 14 домов в Северо-западном микрорайоне города. Ранее местные жители жаловались на состояние дорожек и тротуаров.

Теперь тут вырубят сухие деревья, обрежут ветки и кусты, сделают лавочки и места для отдыха, - пишет Бусаргин.

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