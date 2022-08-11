фото: СУ СКР
В Новоузенском районе мужчина зарезал своего коллегу и сбежал. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным следствия, вечером, 2 июня, 65-летний мужчина вместе с 43-летним знакомым и его спутницей находились в частном доме в хуторе Бажановка Новоузенского района.
В ночь на 3 июня возник конфликт, в ходе которого старший из мужчин обматерил своего более молодого коллегу. Разозлившись, 43-летний мужчина схватил нож и ударил обидчика в шею. Испугавшись уголовной ответственности, злоумышленник покинул место происшествия.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стала колото-резаное ранение шеи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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