фото: СУ СКР

В Новоузенском районе мужчина зарезал своего коллегу и сбежал. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вечером, 2 июня, 65-летний мужчина вместе с 43-летним знакомым и его спутницей находились в частном доме в хуторе Бажановка Новоузенского района.

В ночь на 3 июня возник конфликт, в ходе которого старший из мужчин обматерил своего более молодого коллегу. Разозлившись, 43-летний мужчина схватил нож и ударил обидчика в шею. Испугавшись уголовной ответственности, злоумышленник покинул место происшествия.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стала колото-резаное ранение шеи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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