Размер выплаты составляет 12 174 рубля

В Саратовской области 27 тысяч семей получают выплаты на первого ребенка, о чем сообщает Телеграм-канал Романа Бусаргина.

Среди этих семей 1 726 получают выплаты на детей, рожденных в 2022 году. Размер выплаты в регионе составляет 12 174 рубля.

Мера поддержки действует до достижения ребенком одного года. Затем нужно подать новую заявку, сначала на срок до двухлетнего возраста, а затем до трехлетнего.

Заявление можно подать в учреждениях социальной поддержки населения по месту жительства или через МФЦ.

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