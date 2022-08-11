Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 11:50

В Саратовской области 27 тысяч семей получают выплаты на первого ребенка

Наталия Калинина
Размер выплаты составляет 12 174 рубля

Размер выплаты составляет 12 174 рубля

В Саратовской области 27 тысяч семей получают выплаты на первого ребенка, о чем сообщает Телеграм-канал Романа Бусаргина.

Среди этих семей 1 726 получают выплаты на детей, рожденных в 2022 году. Размер выплаты в регионе составляет 12 174 рубля.

Мера поддержки действует до достижения ребенком одного года. Затем нужно подать новую заявку, сначала на срок до двухлетнего возраста, а затем до трехлетнего.

Заявление можно подать в учреждениях социальной поддержки населения по месту жительства или через МФЦ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.