Роман Бусаргин и Дмитрий Гусев

Роман Бусаргин подписал с руководителем «Совкомбанка» соглашение о строительстве многофункционального центра. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Саратовской области.

Новый многофункциональный центр дополнительно даст 2 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест в банковском секторе. Соглашение об этом Роман Бусаргин подписал с руководителем «Совкомбанка» Дмитрием Гусевым.

На данный момент у банка в Саратовской области 32 подразделения, в которых работает 2 тысячи человек. С вводом нового центра число сотрудников удвоится, строительство начнется уже в этом году.

— Правительство области заинтересовано в расширении сотрудничества. «Совкомбанк» для нас – сильный, стратегический партнер. Мы готовы работать вместе с компанией и обеспечивать её кадрами. Правительство и мэрия окажут максимальную поддержку в реализации проекта, - сказал глава региона.

По словам Дмитрия Гусева, Саратовская область является для банка одним из главных центров компетенции в РФ. Сейчас в нашем регионе работает около 10 процентов всех сотрудников «Совкомбанка», в планах удвоить эту цифру: «Здесь традиционно высокий уровень образования, профессиональные кадры. Поэтому мы выбрали Саратов для реализации проекта».

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