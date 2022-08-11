фото: архив КП

В Энгельсе мужчина доверился мошеннику и лишился 327 тысяч с карты. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, жителю Энгельса позвонил неизвестный мужчина. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что зафиксированы попытки несанкционированного снятия денег с карты. Чтобы отменить операцию, якобы необходимо сообщить данные карты и пароль из смс-сообщения.

Испугавшись, мужчина продиктовал незнакомцу информацию, после чего недосчитался 327 тысяч рублей, незнакомец перестал выходить на связь.

Мужчина обратился в полицию.

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