фото: архив КП
В Энгельсе мужчина доверился мошеннику и лишился 327 тысяч с карты. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
По данным ведомства, жителю Энгельса позвонил неизвестный мужчина. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что зафиксированы попытки несанкционированного снятия денег с карты. Чтобы отменить операцию, якобы необходимо сообщить данные карты и пароль из смс-сообщения.
Испугавшись, мужчина продиктовал незнакомцу информацию, после чего недосчитался 327 тысяч рублей, незнакомец перестал выходить на связь.
Мужчина обратился в полицию.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.