Саратовец оскорбил дочь своей бывшей жены и попал под суд

Жителя Саратова оштрафовали за оскорбление 13-летней девочки: мужчина оскорбил дочь своей бывшей жены, о чем сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел вечером 20 мая возле дома по улице Буровая. Мужчина, ранее неоднократно судимый, оскорбил 13-летнюю дочь своей бывшей жены. Мать пострадавшей обратилась в суд и виновника оштрафовали на три тысячи рублей.

Также девочка может ожидать от нарушителя компенсацию морального вреда.

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