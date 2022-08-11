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В Саратовской области 62 человека стоят в очереди на пересадку почки.

Об этом сегодня, 11 августа, стало известно на традиционном брифинге министерства здравоохранения Саратовской области.

Елена Стифорова, главный врач областной клинической больницы, рассказывала о особенностях трансплантации почки и гемодиализе в Саратовской области.

— В Саратовской области ведется практика трансплантации кадаверной почки - почки от мертвого человека живому. Ранее в области пересаживали только почку от живого живому.

Гемодиализ - связанная с почечной недостаточностью процедура, ради которой пациенту необходимо три раза в неделю прибывать в больницу для прохождения лечения, имеющего значительный ряд неприятных эффектов. Пересадка здоровой почки позволяет такому человеку вновь зажить полной жизнью, — утверждает Стифорова

В данный момент около 700 человек в Саратовской области проходят процедуры гемодиализа. Из них 62 человека стоят в очереди на пересадку почки.

По словам главврача, развитие трансплантологии в Саратовской области было сильно заторможено COVID-19. Многие отделения больниц были переназначены в инфекционные. Сейчас они начинают возвращаться к своей работе, в том числе в области трансплантологии.

Трансплантация органа стоит дорого - подготовка донора, реципиента, взятие анализов. Однако лечение связанных с почечной недостаточностью проблем обходится как правило гораздо дороже.

В данный момент около 700 человек проходят процедуры гемодиализа. Из них 62 человека стоят в очереди на пересадку почки.

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