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В саратовских больницах оборудовано 450 ковидных коек. Об этом сегодня, 11 августа, стало известно на традиционном брифинге министерства здравоохранения Саратовской области.

Глава Минздрава области Олег Костин успокоил саратовцев достаточными запасами вакцины.

По словам министра, заболеваемость COVID-19 в августе растет, появляются новые мутации, но пока он не выходит на первый план. Врачи области опасаются потенциальной новой вспышки, но рассчитывают на то, что ресурсы новой инфекционной больницы позволят легко справиться с возможными проблемами.

В новой инфекционной больнице на данный момент оборудовано 450 «ковидных» коек, но при необходимости их количество можно быстро и без нарушений инфекционных нормативов увеличить до тысячи.

На данный момент назальная вакцина в область еще не поступала, ожидается поставка во второй половине августа. Запасы вакцины «Спутник V» в достаточном количестве.

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