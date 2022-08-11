В аварии в Ленинском районе пострадал 29-летний молодой человек

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 августа, в аварии в Ленинском районе Саратова пострадал 29-летний молодой человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось в 9.26 напротив дома № 60 по Московскому шоссе. 37-летний мужчина на Kia Rio допустил неверный маневр и врезался в «Ладу Калина», которую вел 29-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.

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