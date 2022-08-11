В Саратове объявили даты подвоза воды на время проведения плановых работ в пятницу, 12 августа.

Подвоз воды проходит по заявкам администраций районов будет организован по следующему графику:

10.00-12.00 – ул. Б. Садовая, 137;

10.00-12.00 – Смирновское ущелье, 1;

12.10-13.40 – ул. 2-я Садовая, 106б, к. 1;

12.10-13.40 – ул. 2-я Садовая, 118;

14.00-16.00 – 4-й Рабочий пр., 3.

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