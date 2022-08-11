фото: Дмитрий Владимиров

Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем строителя.

Сегодня, 11 августа, в большом зале Правительства области состоялось мероприятие, посвященное дню строителя.

Мероприятие открывало выступление врио главы региона Романа Бусаргина.

— Накануне праздника еще раз хочется повторить как важна ваша профессия для людей и в целом, экономики Саратовской области. Вы не только создаете современный облик городов, но и сохраняете их историческую самобытность. Возводить комфортные микрорайоны, оснащаете их необходимой инфраструктурой. С вами связаны все процессы созидания и обновления в рамках национальных проектов и госпрограмм. Вчера президент отметил, что несмотря на непростую ситуацию строительство остается одним из локомотивов национальной экономики — высказался Роман Бусаргин.

Особо отличившиеся профессионалы получили из рук министра строительства и ЖКХ области Павла Мигачева благодарственные письма и почетные грамоты.

К поздравлениям присоединился и спикер облдумы Александр Романов.

— Я желаю вам счастья. А у строителей счастье - оно особенное. Как сказал один кино герой: счастье - это тогда, когда тебя понимают. Я желаю вам, чтобы на вашем жизненном пути всегда все получалось. А благодарные потомки долго-долго помнили те архитектурные сооружения, те строительные объекты, которые оставят летопись жизни Саратовской области, — поздравил строителей Александр Романов.

Церемонии награждения предшествовало выступление инструментальной группы «Парафраз».

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