Больница в Пугачеве

В Пугачеве отремонтируют роддом в 2023 году, об этом сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Пугачевская районная больница очень крупная для региона: она обслуживает 55 тысяч человек и постоянно участвует в федеральных и региональных программах. В этом году в здании уже обновили диагностическую лабораторию и сделали кислородную станцию.

Ремонт родильного отделения начнется в следующем году. В больнице опытный коллектив, ожидается еще 7 молодых специалистов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.