Больница в Пугачеве
В Пугачеве отремонтируют роддом в 2023 году, об этом сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.
Пугачевская районная больница очень крупная для региона: она обслуживает 55 тысяч человек и постоянно участвует в федеральных и региональных программах. В этом году в здании уже обновили диагностическую лабораторию и сделали кислородную станцию.
Ремонт родильного отделения начнется в следующем году. В больнице опытный коллектив, ожидается еще 7 молодых специалистов.
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