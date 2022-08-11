фото: Администрация Романовского района
В спецоперации на территории Украины погиб Николай Истомин из Саратовской области. Об этом сообщила администрация Романовского района.
9 августа Романовская земля прощалась со своим славным сыном - Истоминым Николаем Алексеевичем. Военнослужащему было 32 года.
Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшего солдата.
— Наш земляк храбро и мужественно выполнял свой воинский долг. Николай Алексеевич навсегда останется примером верности Родине и присяге. Он был серьезным, трудолюбивым, целеустремленным, надежным. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего военнослужащего, — высказался Бусаргин
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