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Политика11 августа 2022 9:24

В спецоперации на территории Украины погиб Николай Истомин из Саратовской области

Военнослужащему было 32 года
Евгений Бадиков
фото: Администрация Романовского района

фото: Администрация Романовского района

В спецоперации на территории Украины погиб Николай Истомин из Саратовской области. Об этом сообщила администрация Романовского района.

9 августа Романовская земля прощалась со своим славным сыном - Истоминым Николаем Алексеевичем. Военнослужащему было 32 года.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшего солдата.

— Наш земляк храбро и мужественно выполнял свой воинский долг. Николай Алексеевич навсегда останется примером верности Родине и присяге. Он был серьезным, трудолюбивым, целеустремленным, надежным. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего военнослужащего, — высказался Бусаргин

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