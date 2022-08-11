«Саратов-Агро. День поля-2022»

Сегодня, 11 августа, в Саратове в 13-й раз проходит выставка «Саратов-Агро. День поля-2022». В выставке участвуют 196 компаний из 28 регионов России и Беларуси. Присутствуют более 200 разнообразных образцов сельхозтехники и оборудования.

Саратовские аграрии и ученые представили свою продукцию и наработки: модели сельхозтехники, урожайные сорта пшеницы и т.д.

- Сейчас на полях вместо старой техники работает современная. В уборке зерновых наш регион перешел за 3 млн тонн, это рекорд за 10 лет. Более 800 тысяч тонн регион направил в порты, - сказал Роман Бусаргин.

«Саратов-Агро. День поля-2022»

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