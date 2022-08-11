В Воскресенском районе 11-летний мальчик пострадал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 11 августа, три человека пострадали в ДТП в Воскресенском районе Саратовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 8.45 на 251 км трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель, предположительно 35-летний мужчина, на автомобиле Toyota Camri врезался в ограждение и перевернулся.

В результате ДТП водитель погиб, его пассажиры, 32-летняя женщина и 11-летний мальчик с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

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