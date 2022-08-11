Фото: КП-Саратов
Сегодня в полночь, 11 августа, сотни саратовцев собрались на ночную литургию у мощей Сергия Радонежского.
Ковчег с мощами был доставлен в Покровский собор Саратова. В полночь митрополит Игнатий совершил ночную Божественную литургию.
Несмотря на поздний час у храма собрались многие сотни православных. Видео с места событий в нашем Телеграм-канале.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.