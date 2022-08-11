Фото: КП-Саратов

Сегодня в полночь, 11 августа, сотни саратовцев собрались на ночную литургию у мощей Сергия Радонежского.

Ковчег с мощами был доставлен в Покровский собор Саратова. В полночь митрополит Игнатий совершил ночную Божественную литургию.

Несмотря на поздний час у храма собрались многие сотни православных. Видео с места событий в нашем Телеграм-канале.

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