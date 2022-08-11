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В Марксе электромонтер умер на предприятии. Об этом сообщает Гострудинспекция Саратовской области.
В Марксе Саратовской области проводится проверка по факту гибели рабочего. В понедельник, 8 августа, на своем рабочем месте в ООО «НПФ «Моссар» умер электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.
Комиссия под руководством Гострудинспекции начала расследование инцидента.
ООО НПФ «Моссар» — создано в Марксе в 2007 году, входит в Группу Компаний INCOTEX Electronics Group Москва и является одним из крупнейших производителей электронной техники: светодиодного оборудования, счетчиков электроэнергии, торгового оборудования.
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