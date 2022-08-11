В Саратовской области 75-летняя пенсионерка пострадала в ДТП

Вчера, 10 августа, в Лысогорском районе Саратовской области 75-летняя пенсионерка пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

82-летний водитель «ВАЗ-2107» врезался в стоящий на проезжей части с включенными аварийными огнями «КамАЗ».

В результате столкновения пострадала 75-летняя пассажирка ВАЗа. Она попала в больницу.

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