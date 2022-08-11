В аварии в Гагаринском районе пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 августа, в аварии в Гагаринском районе Саратова пострадали три человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 22:10 на трассе «Саратов-Красный Текстильщик». 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 пытался обогнать ГАЗ-2747 под управлением 29-летнего водителя и вылетел на встречную полосу. Там «двенадцатая» врезалась в ГАЗ-3110, за рулем которого сидел 48-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 и его 24-летняя пассажирка, а также водитель ГАЗ-3110 с травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

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