Житель Саратова получил 13,5 лет за удар женщины вилкой в шею

Фото: СУ СК - Саратов

Житель Ленинского района Саратова получил 13,5 лет за удар женщины вилкой в шею. Сегодня, 11 августа, СУ СК по Саратовской области сообщили об этом.

Преступление было совершено ночью 22 марта 2022 года в коммунальной квартире дома по улице имени Космодемьянской З.А. 34-летний мужчина выпивал со своей 45-летней сожительницей. В какой-то момент мужчина разозлился и начал бить женщину. Затем он несколько раз ударил ее вилкой, в том числе и в шею.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Утром тело женщины нашел ее сын, о чем сообщил в полицию.

Суд приговорил виновника к 13,5 годам строгого режима.

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