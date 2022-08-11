Фото: ЗАГС

Семейная пара из Саратова отметила 59-летний юбилей семейной жизни. Специалисты Межрайонного отдела ЗАГС Саратова поздравили семейную пару Заболотних.

В народе такой супружеский праздник называют «светлой» свадьбой. Семья Заболотних занимается наукой. Ольга Сергеевна 50 лет проработала врачом- бактериологом в научно-исследовательском институте «Микроб», а Юрий Александрович трудился в научно-исследовательском институте «НИТИ- Тесар».

Юрий Александрович и Ольга Сергеевна воспитали трех детей и семь внуков, а сейчас помогают в воспитании 4 правнуков.

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