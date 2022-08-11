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Общество11 августа 2022 7:03

Приставы заставили саратовчанку вывести канализационный сток из общего колодца

В Саратове женщина сливала отходы в питьевой колодец
Наталия Калинина

В Саратове женщина сливала канализационные сотки в общий колодец, а приставы вынудили ее прекратить это делать. Об этом сегодня, 11 августа, рассказали в УФССП по региону.

Инцидент произошел в Заводском районе. Гражданин К., проживающий в двухквартирном частном доме, обратился в суд и жалобой на то, что соседка без согласования с ним загрязнила общий питьевой колодец и приспособила его под сливную яму. После этого колодец стал непригоден, его пришлось засыпать.

Суд обязал саратовчанку устранить выявленные нарушения. Однако женщина не торопилась исполнять постановление суда. Пришлось направить на место пристава. После беседы с ним, женщина согласилась сделать требуемое.

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