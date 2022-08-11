Тысячи жителей Саратова остались без воды: в двух районах отключат воду в пятницу

Фото: Архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Завтра, 12 августа, во Фрунзенском и Октябрьском районах Саратова отключат воду. Об этом сообщает ООО «КВС». В городе проходят плановые работы.
Отключение продлится с 6.00 до 18.00. Проводятся работы по подготовке коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. На их время перекрыли воду следующим абонентам Фрунзенского и Октябрьского районов:
- улицы:
Белоглинская (дома №№154/156, 158/164, 163/165, 159, 161);
Вяземская;
Карла Маркса;
Каляевская;
Клиническая;
Клочкова;
Котельная;
Литейный проезд;
Механический проезд;
Миротворцева;
Моховая;
Новосамарский проезд;
Новоузенская (от ул. Б. Садовая до ул. Уральская);
Свинцовая;
Шелковичная (дома №№116, 118, 120, 122/126, 128, 130, 149, 151, 155/161; ЖК «Царицынский»).
1-й проезды Клочкова;
1-й, 2-й, 3-й Детские проезды;
1-я и 2-я Детские;
2-й Свинцовый тупик;
2-й, 3-й и 4-й Комсомольские проезды;
2-я Садовая (от ул. Политехническая до ул. Песчаная);
4-й Рабочий пр.;
4-я Поперечная;
12-й и 13-й Шелковичные проезды;
Без воды также остались поселок Октябрьский и район, ограниченный улицами: Прессовая – 3-я Силикатная – 2-й Карьерный пр. – Карьерная. Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.
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