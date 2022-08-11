Тысячи жителей Саратова остались без воды: в двух районах отключат воду в пятницу

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра, 12 августа, во Фрунзенском и Октябрьском районах Саратова отключат воду. Об этом сообщает ООО «КВС». В городе проходят плановые работы.

Отключение продлится с 6.00 до 18.00. Проводятся работы по подготовке коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. На их время перекрыли воду следующим абонентам Фрунзенского и Октябрьского районов:

- улицы:

Белоглинская (дома №№154/156, 158/164, 163/165, 159, 161);

Вяземская;

Карла Маркса;

Каляевская;

Клиническая;

Клочкова;

Котельная;

Литейный проезд;

Механический проезд;

Миротворцева;

Моховая;

Новосамарский проезд;

Новоузенская (от ул. Б. Садовая до ул. Уральская);

Свинцовая;

Шелковичная (дома №№116, 118, 120, 122/126, 128, 130, 149, 151, 155/161; ЖК «Царицынский»).

1-й проезды Клочкова;

1-й, 2-й, 3-й Детские проезды;

1-я и 2-я Детские;

2-й Свинцовый тупик;

2-й, 3-й и 4-й Комсомольские проезды;

2-я Садовая (от ул. Политехническая до ул. Песчаная);

4-й Рабочий пр.;

4-я Поперечная;

12-й и 13-й Шелковичные проезды;

Без воды также остались поселок Октябрьский и район, ограниченный улицами: Прессовая – 3-я Силикатная – 2-й Карьерный пр. – Карьерная. Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.

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