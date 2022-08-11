Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 11 августа, в Саратове умер трехмесячный мальчик. Проводится доследственная проверка, о чем сообщает СУ СК по региону.

Утром в дом на улице Булгакова была вызвана «скорая». Когда медики зашли в квартиру, они могли только констатировать смерть трехмесячного мальчика.

Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Специалисты собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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