Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня, 11 августа, в Саратове умер трехмесячный мальчик. Проводится доследственная проверка, о чем сообщает СУ СК по региону.
Утром в дом на улице Булгакова была вызвана «скорая». Когда медики зашли в квартиру, они могли только констатировать смерть трехмесячного мальчика.
Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Специалисты собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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