На сегодня, 11 августа, в Саратовской области еще 129 человек заразились коронавирусом. Всего зарегистрировано 257 914 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 907 человек, за сутки — 72. В стационарах остаются 64 человека, на амбулаторном лечении пребывают 942 пациента.
Возрастной состав заболевших следующий:
- 1-6 лет — 3;
- 7-14 лет — 4;
- 18-29 лет — 14;
- 30-49 лет — 36;
- 50-64 лет — 31;
- 65 и старше — 41.
С пневмонией поступили семь человек, с признаками ОРВИ — 120, двое поступили с бессимптомным течением.
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