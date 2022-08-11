На сегодня, 11 августа, в Саратовской области еще 129 человек заразились коронавирусом. Всего зарегистрировано 257 914 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 907 человек, за сутки — 72. В стационарах остаются 64 человека, на амбулаторном лечении пребывают 942 пациента.

Возрастной состав заболевших следующий:

- 1-6 лет — 3;

- 7-14 лет — 4;

- 18-29 лет — 14;

- 30-49 лет — 36;

- 50-64 лет — 31;

- 65 и старше — 41.

С пневмонией поступили семь человек, с признаками ОРВИ — 120, двое поступили с бессимптомным течением.

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