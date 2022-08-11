Знак аварийной остановки
В Татищевском районе мужчина переехал человека насмерть. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Сегодня ночью, 11 августа, на подъезде к селу Вязовка в Татищевском районе произошло ДТП.
Примерно в 03:30, 57-летний водитель Chevrolet Lanos переехал лежащего на дороге 39-летнего мужчину. В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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