Вячеслав Володин

Вячеслав Володин договорился о реализации нескольких крупных проектов в Саратовской области. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Вячеслав Володин рассказал о планах по воплощению в жизнь нескольких крупных проектов в Саратовской области. На их реализацию в общей сложности потребуется около 150 млрд рублей.

Речь идет о строительстве Южного обхода вокруг Саратова, дорожной развязки в районе «Стрелки», путепроводов в Жасминном и Татищеве, подводе линии электропередач к строящемуся Центру обработки данных в Балакове.

Спикер Госдумы заявил, что проведены переговоры с Министерством финансов РФ по поводу федерального финансирования этих проектов.

— Договорились о том, что эти вопросы будут решаться. Давайте дождемся, насколько они будут отражены в бюджете, и затем подведем итоги, – отметил Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.