Вячеслав Володин
Вячеслав Володин договорился о реализации нескольких крупных проектов в Саратовской области. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».
Вячеслав Володин рассказал о планах по воплощению в жизнь нескольких крупных проектов в Саратовской области. На их реализацию в общей сложности потребуется около 150 млрд рублей.
Речь идет о строительстве Южного обхода вокруг Саратова, дорожной развязки в районе «Стрелки», путепроводов в Жасминном и Татищеве, подводе линии электропередач к строящемуся Центру обработки данных в Балакове.
Спикер Госдумы заявил, что проведены переговоры с Министерством финансов РФ по поводу федерального финансирования этих проектов.
— Договорились о том, что эти вопросы будут решаться. Давайте дождемся, насколько они будут отражены в бюджете, и затем подведем итоги, – отметил Вячеслав Володин.
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