Сегодня,11 августа в Саратове ожидается жаркий, солнечный день, сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +19 градусов утром до +33 во второй половине дня. Переменная облачность. Ветер слабый до 5 м/с, отдельные порывы могут достигать 10 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +36 градусов, переменная облачность. Утром и днем местами возможны: кратковременные дожди, грозы, локальные ливни, град.
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