Проспект Столыпина упал в рейтинге самых дорогих торговых улиц России, сообщает консалтинговая компания SRG.

Компания сравнивала города с наиболее развитым рынком стрит-ретейла. Всего 56 городов, из них 14 - миллионники. Города отсортированы по максимальной запрашиваемой ставке аренды. На первом месте со ставкой в 32 тысячи рублей за квадратный метр находится улица Урицкого в Иркутске.

Саратов же потерял позиции в течении 2022 года. В первом квартале проспект Кирова находился на 16 месте в списке с максимальной стоимостью аренды в 15 тысяч рублей. По итогам же второго квартала уже будучи проспектом Столыпина он занимает 23 место, а максимальная ставка упала до 13 тысяч рублей.

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