В Саратове задержан водитель с поддельными правами

В Саратове задержан водитель с поддельным водительским удостоверением, сообщает региональное ГУ МВД.

28-летний мужчина был остановлен инспекторами ГИБДД ночью 7 августа на улице Шехурдина. У сотрудников возникли сомнения в подлинности предъявленного им водительского удостоверения и гражданина доставили в отдел полиции. Там исследование точно показало факт подделки.

Против водителя возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Обвиняемым подписано свидетельство о явке.

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