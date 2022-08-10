В саратовском министерстве нашли чиновника с поддельным дипломом

В саратовском министерстве молодежной политики и спорта работал чиновник с поддельным дипломом, об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Министру молодежной политики и спорта Роману Грибову было направлено представление. Подделавший документ об образовании сотрудник уволен по собственному желанию.

Тем не менее, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа.

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