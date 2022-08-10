Саратовцы выберут облик сквера на Кленовой

Фото: городская администрация
Саратовцам предложили выбрать облик сквера на улице Кленовой, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее в этом месте было много аварийного жилья. Хозяев расселили по новым квартирам, часть застройки снесли и глава города Михаил Исаев предложил обустроить на освободившемся мест зеленую зону.
Местным жителям предложили принять участие в опросе, по результатам которого будут определены объекты нового сквера. Голосование будет доступно до 21 августа, после по его итогам сформируют задание для архитекторов.
- Это небольшая компактная территория, поэтому задача проектантов - сделать ее наиболее функциональной, - добавили в администрации.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.