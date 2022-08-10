Саратовцы выберут облик сквера на Кленовой

Фото: городская администрация

Саратовцам предложили выбрать облик сквера на улице Кленовой, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее в этом месте было много аварийного жилья. Хозяев расселили по новым квартирам, часть застройки снесли и глава города Михаил Исаев предложил обустроить на освободившемся мест зеленую зону.

Местным жителям предложили принять участие в опросе, по результатам которого будут определены объекты нового сквера. Голосование будет доступно до 21 августа, после по его итогам сформируют задание для архитекторов.

- Это небольшая компактная территория, поэтому задача проектантов - сделать ее наиболее функциональной, - добавили в администрации.

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