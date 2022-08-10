В Саратове собака напала на 8-летнюю девочку

Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовские следователи начали проверку после нападения собаки на восьмилетнюю девочку, об этом рассказали в региональном следственном комитете.

По данным ведомства сегодня, 10 августа, в Саратове, в поселке Шарковка собака укусила восьмилетнюю девочку. Ребенок получил укушенную ссадину левого ребра.

По факту нападения начата следственная проверка. Будут привлечены юристы, ответственные за отлов бродячих животных.

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