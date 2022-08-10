Лесной пожар в Саратовской области

Минприроды ограничит пребывание граждан в лесах Саратовской области. Сегодня, 10 августа, был подписан соответствующий приказ.

Ограничение вводится в связи с высоким классом пожарной опасности и высыханием травы. Ограничение действует в течение 21 дня с 10 августа. В этот период нельзя ездить в лес на машине и ходить туда. Вводится также запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.

Напомним, недавно в Марксовском районе был большой лесной пожар.

В случае обнаружения лесного пожара можно звонить на 112, дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны "8-800-100-94-00", или по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды «490-516».

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