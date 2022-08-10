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Общество10 августа 2022 12:17

Бусаргин: строительная часть Триумфальной арки завершена

В Саратове продолжается восстановление Триумфальной арки
Наталия Калинина
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

На сегодня, 10 августа, строительная часть Триумфальной арки в Саратове завершена. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

- На объекте готовятся к облицовке сводов, устанавливают освещение. Объект планируют сдать к началу сентября. Сразу после этого специалисты займутся благоустройством прилегающей территории. Планируется сделать брусчатку, освещение, лавочки, арт-объект для молодоженов, информационные таблички.

Триумфальную арку хотят открыть ко Дню города.

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