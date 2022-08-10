Бусаргин: строительная часть Триумфальной арки завершена

Роман Бусаргин
На сегодня, 10 августа, строительная часть Триумфальной арки в Саратове завершена. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.
- На объекте готовятся к облицовке сводов, устанавливают освещение. Объект планируют сдать к началу сентября. Сразу после этого специалисты займутся благоустройством прилегающей территории. Планируется сделать брусчатку, освещение, лавочки, арт-объект для молодоженов, информационные таблички.
Триумфальную арку хотят открыть ко Дню города.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.