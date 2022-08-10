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Происшествия10 августа 2022 11:51

Саратовская пенсионерка обменяла у мошенниц 80 тысяч рублей на билеты банка приколов

Савва Чуйченко

Саратовская пенсионерка обменяла у мошенниц 80 тысяч рублей на билеты банка приколов, об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

С 79-летней женщиной связались неизвестные, представившись сотрудниками пенсионного фонда. Доверчивую пенсионерку обманули популярным среди мошенников рассказом о денежной реформе и мнимой необходимостью замены купюр. Провести услугу по замене денег злоумышленники предложили на дому.

Женщина согласилась и на следующий день ее навестили две якобы сотрудницы ПФР, обменяв 80 тысяч рублей. Лишь после ухода гостей потерпевшая обнаружила, что получила взамен своих денег печально известные билеты банка приколов. Более того, из квартиры пропали еще 57 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, прокуратурой начато расследование.

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